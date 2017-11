Mitarbeiter der Meyer-Werft bereiten eine Überführung vor. © Mohssen Assanimoghaddam/Archiv

Unfälle

Tödlicher Betriebsunfall auf der Meyer Werft

Bei einem Arbeitsunfall auf der Papenburger Meyer Werft ist ein Arbeiter ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stürzte bereits am Montagabend ein 51 Jahre alter Mann bei Lackierarbeiten in einer Schiffsbauhalle am Rand des Baudocks etwa zwölf Meter in die Tiefe.