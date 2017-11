Im Kreis Peine kam es zu einem Unfall mit Todesfolge. © Stefan Puchner/Archiv

Unfälle

Tödlicher Autozusammenstoß im Kreis Peine

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Wendeburg im Kreis Peine ist am Samstag der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 56-Jährige in einer Kurve von der Fahrbahn ab, geriet dann in den Gegenverkehr und prallte auf ein entgegenkommendes Auto.