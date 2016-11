Unfälle

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 nördlich von Hannover ist der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Der 38-Jährige hatte das Ende eines Staus übersehen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte.

Berkhof. Er rammte zunächst einen Pkw und prallte dann gegen den Anhänger eines Lasters. Der Mann starb noch am Unfallort, die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Die A7 wurde nach dem Unfall in Richtung Hannover am Mittwoch für zwei Stunden voll gesperrt.

dpa