Tödliche Schüsse im Supermarkt: Täter auf der Flucht

Kriminalität

Tatort: Bremen, Stadtteil Oslebshausen. Ein junger Mann wird erschossen. Der Täter flüchtet. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Bremen. Gegen 10.00 Uhr am Vormittag krachen am Donnerstag mehrere Schüsse in einem Rewe-Supermarkt in Bremen. Ein Mann wird mehrmals getroffen, er ist schwer verletzt. Er stirbt kurze Zeit später im Rettungswagen. "Wir können im Moment nicht mehr sagen", erklärt der Polizeisprecher ein ums andere Mal auch unter Verweis auf ermittlungstaktische Gründe. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Die Mordkommission ermittelt. Im Laufe des Tages übernimmt die Staatsanwaltschaft alle Anfragen.

Auch am späten Nachmittag ist der Parkplatz vor dem Rewe-Markt noch großflächig mit dem rot-weißem Flatterband der Polizei abgesperrt. Auf der anderen Seite des Parkplatzes liegt eine Autowaschstraße, dahinter eine Tankstelle. "Ich war arbeiten", sagt ein Nachbar achselzuckend. Und auch der Mann im kleinen Gartencenter daneben hat nichts gehört. Einige Männer stehen rauchend auf dem Bürgersteig. Keiner weiß, was passiert ist.

"Die Schüsse fielen im Eingangsbereich des Rewe-Supermarktes", sagte der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft Frank Passade. Die Identität des Opfers sei bekannt. Der 25-Jährige stamme aus Nordrhein-Westfalen. Woher genau? "Dazu mache ich keine Angaben", so Passade. Zur Tatwaffe könne noch nichts mitgeteilt werden.

Es gibt eine Video-Aufnahme im Youtube-Kanal im Internet, in dem eine aufgelöste junge Frau über das Geschehen berichtet. "Ich hatte Todesangst", sagt die Augenzeugin, die vor allem eins wollte: ihre kleine Tochter schützen. "Es hätte alles passieren können."

Nach Angaben der jungen Frau brüllten sich Täter und Opfer an. Man habe aber nichts verstehen können. "Das waren keine Deutschen", vermutet die Frau. Zur Nationalität wollten sich weder Polizei noch Staatsanwaltschaft äußern. In einer später veröffentlichen Pressemitteilung heißt es nur: "Nach ersten Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer." Ein terroristischer Hintergrund werde ausgeschlossen. Schon zuvor hatte die Polizei erklärt, dass es keine Hinweise gebe für eine Gefährdung der Bevölkerung.

Vor Ort sicherten die Polizei-Ermittler umfangreiche Spuren. Der Supermarkt liegt in einem Gewerbe- und Wohngebiet in Oslebshausen, drei Gehminuten vom gleichnamigen Bahnhof. Das Viertel gehört zum Bremer Ortsteil Gröpelingen und ist wegen der Hafennähe eher ein klassisches Arbeiterviertel. Was der Mann aus Nordrhein-Westfalen dort in dem Supermarkt machte, ob er in Bremen wohnte oder arbeitete - all das ist noch unklar.

dpa