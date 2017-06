Bestatter transportieren in Oldenburg eine Leiche ab. © Mohssen Assanimoghaddam

Kriminalität

Tödliche Messerattacke: Haftbefehl gegen 22-Jährigen

Nach der tödlichen Messerattacke in der Innenstadt von Oldenburg ist Haftbefehl gegen einen 22 Jahre alten Mann erlassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte wurde er wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen.