Kriminalität

Im Fall der 1996 getöteten 18-jährigen Yasmin Stieler gibt es auch 20 Jahre später keine Hinweise auf einen Täter. Bisher hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen Totschlags ermittelt.

Braunschweig. Totschlag verjährt jedoch nach 20 Jahren. "Daran kann sich jedoch immer etwas ändern, wenn sich aus neuen Hinweisen oder einer geänderten Sachlage ergibt, dass ein Mordmerkmal erfüllt sein könnte, denn Mord verjährt nicht", teilte Staatsanwältin Julia Meyer am Mittwoch mit.

Die damals 18-Jährige war nach einer Zugfahrt zwischen ihrem Wohnort Uelzen und Braunschweig verschwunden. Ihr Torso wurde später an einem Bahndamm in Vechelde im Landkreis Peine, der Kopf in einem Wald nahe der A2 und die Beine an einem Teich in Hannover entdeckt. Ein 42 Jahre alter Tatverdächtiger wurde 2008 festgenommen, die Indizien reichten aber nicht aus. Der Mann bestritt die Vorwürfe.

dpa