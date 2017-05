Landgericht Aurich. © Ingo Wagner/Archiv

Prozesse

Tod von Galeristin: Angeklagter äußert sich nicht

Nach dem gewaltsamen Tod einer Galeristin aus dem ostfriesischen Leer steht seit Dienstag ein 55 Jahre alter Mann wegen Totschlags vor dem Landgericht Aurich. Er soll seine Vermieterin im Oktober bei einem Streit in ihrem Galerie-Café getötet und die Leiche in ein Waldstück in Seevetal nahe Hamburg gebracht haben.