Brände

Tischlerei in Bremen abgebrannt

Die Halle einer Möbeltischlerei in Bremen-Huchting ist am Freitagmorgen bei einem Feuer zerstört worden. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Warum die Halle in Brand geriet, war zunächst unklar.