Tiere

Tierschutzpreis für Katzen-Vermittler und Rehkitz-Retter

In Berlin sind am Donnerstagabend Menschen und Vereine mit dem Deutschen Tierschutzpreis ausgezeichnet worden. Wie der Deutsche Tierschutzbund mitteilte, ging der erste Platz an den Verein "Das Leid der Vermehrerhunde" aus Niedersachsen.