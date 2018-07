Osnabrück

Am Mittwochabend war ein Elefant bei einer Vorstellung nach Angaben von Cirkus Krone durch einen Schubser eines anderen Tieres gestolpert und über die Manegenbegrenzung in eine Besucherloge gefallen. Ein Zuschauer habe sich dabei eine leichte Schürfwunde am Bein zugezogen.

Wildtiere könnten in einem Zirkus nicht tiergerecht gehalten werden, deshalb sei es nur eine Frage der Zeit, bis solche Unfälle passieren, sagte Tierschützerin Würz. Der Zirkus wies die Peta-Vorwürfe zurück. "Es war ein Unfall, das passiert leider auch im Zirkus", sagte der Tierschutzbeauftragte von Cirkus Krone, Frank Keller.

dpa