Straftäter in Niedersachsen mussten 2017 rund fünf Millionen Euro an soziale Einrichtungen und die Staatskasse zahlen. So bestimmten niedersächsische Staatsanwaltschaften und Gerichte, dass Geldauflagen etwa aus Ermittlungs- und Strafverfahren in Höhe von 5 005 289,33 Euro an gemeinnützige Einrichtungen gehen sollten.