Tierhalter für Wolfsrisse schneller entschädigen

Bei den Verhandlungen über eine große Koalition in Niedersachsen haben sich SPD und CDU darauf geeinigt, Weidetierhalter für Wolfsrisse schneller zu entschädigen.

Hannover. In Fällen, wo es einen begründeten Verdacht auf einen Wolfsriss gebe, sollten die Tierhalter künftig rasch eine Abschlagszahlung erhalten, sagten CDU-Generalsekretär Ulf Thiele und SPD-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. "Bisher mussten die Halter von Weidetieren oft monatelang warten, bis die DNA-Analyse vorlag", sagte Thiele. Nun solle ein Teil der Entschädigung unter Vorbehalt gezahlt werden.

