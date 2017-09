Das Logo von Thyssenkrupp steht vor dem Testturm. © Patrick Seeger/Archiv

Industrie

ThyssenKrupp schließt Standort im ostfriesischen Emden

Der Industriekonzern ThyssenKrupp will seinen Standort im ostfriesischen Emden mit 220 Mitarbeitern schließen. Alle Beschäftigten der ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) sollten Arbeitsplatzangebote an anderen Standorten bekommen, sagte ein Thyssen-Sprecher am Freitag.