Leipzig

Anschließend findet am 29. Juni nur noch die letzte Motette der Saison in der Leipziger Thomaskirche statt. Dort werden dann auch sechs Abiturienten sowie weitere Thomaner verabschiedet.

Das Auftaktkonzert der Kurztournee in Zwickau findet anlässlich des 900-jährigen Stadtjubiläums statt. Ein besonderer Auftritt wird dies für Thomaskantor Gotthold Schwarz, der in Zwickau aufgewachsen ist. Der 66-Jährige soll sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

