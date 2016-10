Eine Besucherin betrachtet die Ausstellung -This was tomorrow im Kunstmuseum. © Peter Steffen

Ausstellungen

"This Was Tomorrow" zeigt Erfindung der Pop Art

Durch das London der 1960er Jahre bummeln - das können Besucher ab Sonntag mitten in Wolfsburg. Die Ausstellung "This was tomorrow" zeigt im Kunstmuseum die Anfänge der Pop Art in Großbritannien.