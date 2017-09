Theatergruppe inszeniert Biografien junger Syrer

Die Theatergruppe 'Das letzte Kleinod' steht in einem Güterwaggon. © B. Settnik/Archiv

Theater

Das Schicksal syrischer Kriegsflüchtlinge steht im Mittelpunkt der neuen Produktion der Künstlergruppe "Das Letzte Kleinod". Die dokumentarische Inszenierung "Wir haben die Angst gefressen" basiert auf Interviews mit jugendlichen Syrern, die inzwischen in Niedersachsen leben, wie die Theatermacher am Dienstag mitteilten.

Schiffdorf. Das Stück wird in vier Güterwaggons gespielt, die für Vorstellungen in mehreren Bahnhöfen im Landkreis Cuxhaven Station machen. Dargestellt werden der Alltag vor und während des Krieges sowie die Motive zur Flucht.

Premiere ist am Mittwoch, 13. September, am Bahnhof Langen. Die Gruppe inszeniert immer wieder Stücke im eigenen "Ozeanblauen Zug". Zuletzt reiste "Das Letzte Kleinod" mit der Produktion "Meteor", in der es um das gleichnamige Forschungsschiff geht, durch den Norden.

dpa