Handel

Textilbranche macht im Sommer durchwachsene Geschäfte

Textilhändler in Niedersachsen blicken auf einen mäßigen Sommer zurück. "Wenn es regnerisch und trübe ist, ist die Lust auf Shoppen und Bummeln in den Geschäften nicht ganz so groß", sagte Monika Dürrer, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, der Deutschen Presse-Agentur.