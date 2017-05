Die niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt. © Holger Hollemann/Archiv

Bildung

Test soll Stärken von Flüchtlingskindern herausfinden

Mit einem neuen Verfahren sollen Leistungsstand und Potenziale von zugewanderten Schülern in Niedersachsen ermittelt werden. Der computergestützte Test wird zunächst an vier Schulen in der Region Hannover erprobt.