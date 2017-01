Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. © Holger Hollemann/Archiv

Migration

"Terror-Gefährder": Niedersachsen schafft neue Rechtslage

Mit Neuregelungen im Polizeigesetz will Niedersachsen möglichst schnell elektronische Fußfesseln gegen mögliche Terroristen einsetzen. Als eines der ersten Bundesländer habe Niedersachsen zudem den Begriff einer "terroristischen Straftat" rechtlich klar definiert, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) bei der Vorstellung eines entsprechenden Maßnahmenpaktes am Montag in Hannover.