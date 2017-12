Eine Pflasterbemalung weist auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung hin. © Markus Scholz/Archiv

Verkehr

Tempolimit-Modellprojekt steht vor dem Ende

Ein seit 2014 in einigen Landkreisen laufendes Tempolimit-Modellprojekt auf Landstraßen steht vor dem Ende. Das Projekt solle Ende Juni 2018 auslaufen, hieß es am Mittwoch aus dem Verkehrsministerium in Hannover.