Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Stade ist eine Einzimmerwohnung vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 54 Jahre alte Bewohner am Mittwoch vermutlich in seiner Wohnung geraucht, die Zigarettenreste aber nicht vollständig gelöscht und die Wohnung dann verlassen.