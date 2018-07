Hannover

Wie lange die Straßen gesperrt bleiben würden, stand am Vormittag noch nicht fest.

Im Berufsverkehr war ein Lastwagen an einem Stauende auf einen anderen, zu dem Zeitpunkt stehenden LKW aufgefahren. Nach dem Aufprall krachte der eine Lastwagen nach links in die Mittelleitplanke, der andere Lastwagen in die Lärmschutzwand auf der rechten Seite. Teile dieser Wand landeten dann auf der darunter liegenden Straße, die in Richtung Innenstadt Hannover führt. Beide Lastwagenfahrer verletzten sich bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen der Polizei, jedoch nicht lebensgefährlich.

dpa