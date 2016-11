Leere Briefwahlumschläge liegen in einer Kiste. © Sebastian Gollnow/Archiv

Kommunen

Teil-Wiederholung der Kommunalwahl in Hameln beschlossen

Ein Teil der Kommunalwahl 2016 in Hameln wird wiederholt. Der neue Stadtrat habe in seiner konstituierenden Sitzung beschlossen, dass die Bürger im Wahlbezirk 22 noch einmal in die Wahlkabinen gerufen werden, sagte ein Stadtsprecher am Donnerstag.