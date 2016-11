Eine Kelle mit der Aufschrift "Einsatz Feuerwehr". © Armin Weigel/Archiv

Notfälle

Teelicht löst Explosion aus

Ein brennendes Teelicht hat in einem Mehrfamilienhaus in Braunschweig eine Explosion ausgelöst. Nach Polizeiangaben wurde die Wohnung in der Nacht zum Sonntag so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Die 35 Jahre alte Mieterin und ein Besucher blieben unverletzt.