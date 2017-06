Unfälle

Technischer Defekt löst Chlorgas-Alarm in Freibad aus

Ein technischer Defekt hat in der Nacht zu Mittwoch in einem Freibad in Buxtehude einen Chlorgas-Alarm ausgelöst. Allerdings trat kein Gas aus, vielmehr habe ein Wassereinbruch im Technikraum des Bades eine erhöhte Geruchsbelästigung verursacht, sagte Stadtbrandmeister Horst Meyer.