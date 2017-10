Brände

Technikraum in Bremer Flüchtlingsunterkunft brennt

Im Technikraum einer Flüchtlingsunterkunft in Bremen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr räumte in der Nacht zu Mittwoch das vierstöckige Gebäude und brachte die etwa 30 Bewohner in Sicherheit.