Männer aus Scheeßel versuchen den Rekord im Bierkistenstapeln zu brechen. © Ingo Wagner

Freizeit

Team aus Scheeßel gewinnt im Bierkistenstapeln

Hochsommerliche Hitze hat am Sonntag den Teilnehmern der "Deutschen Meisterschaft im horizontalen Bierkistenstapeln" viel Schweiß und Disziplin abgefordert. Bei dem kuriosen Wettbewerb in Rotenburg an der Wümme traten 20 Teams an, darunter auch vier Frauengruppen.