Hannover

Bürger waren von Freitag bis Sonntag aufgerufen, eine Stunde lang die Vögel in ihrem Garten, Balkon oder in einem Park zu zählen. Der Nabu wertet die Daten anschließend aus und kann zum Beispiel feststellen, welche Vogelarten in diesem Jahr besonders zahlreich sind und um welche man sich sorgen muss. Im vergangenen Jahr nahmen laut Nabu alleine in Niedersachsen mehr als 7100 Freiwillige an der Aktion teil. Dabei wurden knapp 167 000 Vögel gemeldet. Die "Stunde der Gartenvögel" fand in diesem Jahr schon zum 14. Mal statt.

