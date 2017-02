Akteure des Samba-Karnevals-Umzuges ziehen durch die Innenstadt von Bremen. © Carmen Jaspersen

Brauchtum

Tausende Besucher tanzen beim Sambakarneval in Bremen

In Bremen hat der Karneval begonnen: 1200 Sambatänzer, Trommler, Maskenspieler und Stelzenläufer zogen am Samstag durch die Bremer Innenstadt. Der brasilianisch anmutende Umzug mit Sambarhythmen und Tänzen, skurrilen Maskenspielen und farbenfrohen Kostümen ist nach Veranstalterangaben der größte Samba- und Maskenkarneval in Deutschland.