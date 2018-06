Gandersum/Moormerland

Beim Tag der offenen Tür hat das Emssperrwerk bei Gandersum (Landkreis Leer) am Wochenende rund 10 000 Besucher angelockt. Nach mehr als 15 Jahren Betriebszeit feierten die Umlandgemeinden und der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) den Geburtstag der Anlage mitten im Fluss. Die Besucher konnten am Samstag und Sonntag nicht nur das Sperrwerk selbst, sondern auch den Tunnel darunter besichtigen. Normalerweise ist dieser für Besucher nicht zugänglich.

Das Sperrwerk wird seit 2002 als Schutz vor Sturmfluten eingesetzt. Schon 13 Mal konnte es so die Region vor Überschwemmungen schützen. Es wird aber auch zum Aufstauen der Ems genutzt. Die Meyer Werft in Papenburg kann so große Schiffe in die Nordsee überführen. Deswegen kritisieren Umweltschützer schon seit Jahren das Werk und hatten gegen den Bau protestiert.

dpa