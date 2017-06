Geschichte

Ein Ausflug in die Antike erwartet geschichtsinteressierte Besucher an den Pfingsttagen im Varusschlacht-Museum Kalkriese. Zu den alle zwei Jahre stattfindenden Römer- und Germanentagen erwartet das Archäologie-Museum tausende von Besuchern.

Bramsche. Zu den Highlights gehört dieses Jahr ein Triumphzug, angelehnt an die Siegesfeier des Feldherrn Germanicus vor rund 2000 Jahren in Rom. Vorgeführt werden auch Geschütze mit Brandgeschossen. Zu sehen sind originalgetreue Nachbauten römischer Wurf- und Pfeilgeschosse.

Germanische und römische Reiter führen waghalsige Manöver vor. Ein Geschütz soll abgefeuerte Geschützbolzen auf eine Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern beschleunigen. Zu sehen ist auch ein Geschütz namens "Onager", den Leser des Comics Asterix sicher erkennen werden. Dieser schleudert seine Munition bis zu 100 Meter weit.

Gestartet wird das Spektakel an beiden Tagen mit einem römischen Weiheritual, bei dem ein Augur, eine Art römischer Priester, die Götter um Wohlwollen für die Veranstaltung bittet.

Germanicus hatte nach seinen Rachefeldzügen in Germanien in Rom eine Siegesfeier abgehalten. In Germanien hatte er die Ehefrau des germanischen Feldherrn Arminius Thusnelda und deren Sohn Thumelicus gefangen genommen. Bei einem prächtigen Triumphzug wurden Thusnelda und ihr Sohn als Kriegsbeute vorgeführt.

dpa