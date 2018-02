Mit Fackeln schwimmen Menschen in Celle. © Peter Steffen/Archiv

Freizeit

Kostümierte Taucher schwimmen mit Fackeln in eiskalter Aller

Mit bunten Verkleidungen sind mehr als 250 Taucher am Samstag in die eiskalte Aller in Celle gesprungen. Im nur drei Grad Celsius kalten Wasser starteten die Teilnehmer am Samstag zum Winterfackel-Schwimmen.