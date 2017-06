Kriminalität

Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt verhaftet

Gut eine Woche nach dem brutalen Messerangriff auf einen 19-Jährigen in Hamburg-St.Pauli hat die Polizei einen Verdächtigen verhaftet. Personenfahnder des Landeskriminalamts hätten den 24 Jahre alten Mann am Dienstag im niedersächsischen Uelzen fassen können, teilte die Polizei am Mittwoch mit.