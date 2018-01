Der VW-Verhandlungsführer Martin Rosik in Hannover. © Peter Steffen/Archiv

Tarife

Tarifverhandlungen: VW legt Angebot vor

In den Tarifverhandlungen für rund 120 000 VW-Beschäftigte hat das Unternehmen ein Angebot vorgelegt. Dies sehe vor, die Entgelte ab Mai um 2 Prozent anzuheben - mit einer Laufzeit von 12 Monaten, sagte VW-Verhandlungsführer Martin Rosik am Donnerstag nach der zweiten Verhandlungsrunde in Hannover.