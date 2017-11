Tarife

Tarifgespräche für Paketboten und Lkw-Fahrer vertagt

Bei den Tarifverhandlungen für Paketboten und Lastwagenfahrer in Niedersachsen liegen Gewerkschaften und Arbeitgeber mit ihren Vorstellungen noch auseinander. Beim Auftakt der Verhandlungen am Mittwoch in Hannover konnten sich beide Seiten vorerst nicht annähern, wie Thomas Warner von Verdi sagte.