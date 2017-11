Eine Person hält eine Trillerpfeife mit dem Logo der Gewerkschaft Verdi. © Stefan Sauer/Archiv

Tarife

Tarifgespräche für Paketboten und Lkw-Fahrer gehen weiter

Die Tarifverhandlungen für Paketboten und Lastwagenfahrer in Niedersachsen werden am Montag in Hannover fortgesetzt. In den ersten beiden Verhandlungsrunden sei noch keine Einigung in allen Punkten erzielt worden, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.