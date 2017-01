Brände

Tannenbaum fing Feuer: 76-Jähriger schwer verletzt

Bei dem Versuch, einen brennenden Weihnachtsbaum zu löschen, ist in Leer (Ostfriesland) ein 76-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Tannenbaum hatte sich am Freitagabend in einem Einfamilienhaus entzündet.