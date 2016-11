Fahnen des Versicherungskonzerns Talanx. © Holger Hollemann/Archiv

Versicherungen

Talanx-Sanierung soll Gewinn in Deutschland sichern

Beim Versicherer Talanx dürfte die Sanierung des Deutschland-Geschäfts in den kommenden Jahren vor allem das Abtauchen in die Verlustzone verhindern. Ab 2021 soll die Privat- und Firmenversicherung Deutschland jährlich einen operativen Gewinn (Ebit) von mindestens 240 Millionen Euro einfahren, wie der Konzern mit Marken wie HDI und Neue Leben am Freitag mitteilte.