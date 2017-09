Tag der Niedersachsen hat in Wolfsburg begonnen

Feste

Mit der Eröffnung der 1,7 Kilometer langen Festmeile hat am Freitag der 35. Tag der Niedersachsen in Wolfsburg begonnen. "Das Programm auf den neun Bühnen zwischen Planetarium und Autostadt läuft", sagte Mitorganisator Dennis Weilmann.

Wolfsburg. Zu den ersten musikalischen Höhepunkten zählen die Auftritte der Band Marquess und der Youtube-Stars "Die Lochis", die von den Fans am Freitagabend erwartet wurden.

Offiziell eröffnet wird das Landesfest, das nach 1983 und 2005 zum dritten Mal in Wolfsburg stattfindet, am Samstag (11.00 Uhr) von Ministerpräsident Stephan Weil und Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Bis Sonntag hoffen die Veranstalter auf mehr als 300 000 Besucher. Zum Abschluss der Feierlichkeiten zieht am Sonntag ein großer Trachten- und Festumzug mit rund 2100 Teilnehmern durch die Stadt.

Nach den jüngsten Terror-Attacken steht die Sicherheit deutlich stärker im Fokus als noch vor zwei Jahren in Hildesheim. Mehrere Hundert Polizisten sollen für die Sicherheit der Besucher sorgen. Rund um das Gelände wird es Verkehrssperren geben, außerdem soll die Veranstaltung durch ein Kamerasystem videoüberwacht werden.

dpa