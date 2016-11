Innenminister Boris Pistorius (SPD). © Holger Hollemann/Archiv

Brauchtum

"Tag der Niedersachsen 2017" in Wolfsburg

Wolfsburg richtet im kommenden Jahr zum dritten Mal den "Tag der Niedersachsen" aus. Das Landeskabinett beschloss am Dienstag, dass das Landestreffen vom 1. bis zum 3. September in der VW-Stadt über die Bühne gehen soll, wie das Innenministerium am Dienstag in Hannover mitteilte.