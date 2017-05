Schüler mit Tablet-Computer. Foto: Jens Wolf/Archiv

Schulen

Tablets könnten nach dem Sommer bei Prüfungen helfen

Der Einsatz von Tablet-Computern bei Prüfungen in niedersächsischen Schulen könnte schon nach den Sommerferien starten. "Wir streben an, dass die Regelungen im kommenden Schuljahr 2017/2018 greifen können", sagte ein Ministeriumssprecher am Dienstag.