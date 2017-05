Die niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD). © Holger Hollemann/Archiv

Schulen

Tablet-Computer sollen auch beim Abitur zum Einsatz kommen

Tablet-Computer sollen in Niedersachsen künftig nicht nur im Schulunterricht, sondern auch bei Prüfungen zum Einsatz kommen. "Wir planen, die Möglichkeit zu schaffen, dass digitale Endgeräte auch in Prüfungssituationen eingesetzt werden können, zum Beispiel auch in der Abiturprüfung", sagte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) dem Radiosender NDR 1 Niedersachsen.