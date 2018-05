Bremerhaven

Premiere von "Vom Eis gebissen - Im Eis vergraben" ist am 23. Mai um 19.00 Uhr im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Weitere drei Aufführungen sind im Theater am Leibnizplatz in Bremen geplant. Die seit zehn Jahren bestehende Reihe "Aus den Akten auf die Bühne" hat nach Angaben der Veranstalter das Ziel, einem breiten Publikum historische Forschung zu vermitteln.

dpa