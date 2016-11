Das Logo der Symrise AG ist vor dem Geschäftsgebäude zu sehen. © Peter Steffen/Archiv

Ernährung

Symrise bleibt auf Wachstumskurs

Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise aus Holzminden bleibt trotz schwieriger Bedingungen in Schwellenländern klar auf Wachstumskurs. "Nach dem dynamischen Geschäftsausbau und dem kräftigen profitablen Wachstum in den ersten neun Monaten sehen wir dem Endspurt 2016 optimistisch entgegen", sagte Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram am Mittwoch.