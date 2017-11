Surfer treibt stundenlang im Wasser

Notfälle

Ein 54 Jahre alter Surfer ist bei Emden stundenlang im Wasser getrieben. Grund für den "missglückten Surfversuch" am Sonntag sei starker Wind gewesen, teilte die Polizei am Abend mit.

Emden. Der Mann habe sich etwa zehn Kilometer weiter nördlich in Höhe des Campener Leuchtturms selbst an Land retten können. Dort wurde er von Rettungskräften versorgt. Er musste wegen starker Unterkühlung in einem Krankenhaus behandelt werden. Weshalb der Surfer zweieinhalb Stunden ohne Rettung im Wasser trieb, war zunächst unklar. Mehrere Rettungsboote und zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Emden ist eine Hafenstadt an der Nordseeküste.

dpa