Eine Mannschaft kämpft um den Titel des Sülfmeisters. Philipp Schulze/Archiv © Philipp Schulze

Freizeit

Sülfmeistertage in Lüneburg: Alles dreht sich ums Salz

Lüneburg macht am Wochenende eine Zeitreise in vergangene Jahrhunderte und feiert wieder die Sülfmeistertage. Das Fest wird am Freitag offiziell eröffnet und soll an die frühere Bedeutung des Salzes erinnern, das der Hansestadt Geld und Ansehen brachte.