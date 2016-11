Suchtforscher: Prävention an Schulen sollte früher ansetzen. © Friso Gentsch/Archiv

Suchtforscher: Prävention an Schulen sollte früher ansetzen

Die Suchtprävention an Niedersachsens Schulen sollte früher ansetzen und systematischer erfolgen. Das sagte der Professor für Soziale Arbeit und Gesundheit an der Hochschule Emden/Leer, Knut Tielking, am Donnerstag bei der Tagung "Rauchen, Kiffen, Komasaufen" in Hannover.