Notfälle

Stuttgarter Kitesurfer aus der Nordsee gerettet

Seenotretter in Niedersachsen haben am Sonntag einen Kitesurfer aus der Nordsee vor Schillig geborgen. Der aus Stuttgart stammende Sportler sei bei kräftigem ablandigem Wind und ablaufendem Wasser immer weiter hinaus auf See getrieben worden, teilte eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Montag mit.