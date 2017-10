Ein Blaulicht auf dem Dach eines Feuerwehrwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Wetter

Sturmtief kündigt sich mit Regen an

Mit kräftigem Regen kündigt sich das Sturmtief an, das am Donnerstag über Norddeutschland hinwegziehen soll. Polizei und Feuerwehr zufolge gab es am Morgen aber noch keine Wetterbedingten Einsätze.