Anzeigentafel im Hauptbahnhof in Hannover.

Sturmtief "Xavier" bringt Bahnverkehr zum Erliegen

Wegen Sturmtief "Xavier" sitzen in Niedersachsen weiterhin Bahnreisende fest. Wie die privaten Bahnunternehmen Metronom und Erixx am Donnerstag mitteilten, wird es auf den von ihnen befahrenen Strecken am Abend keine Zugfahrten mehr geben.